Благодаря муромским врачам у 96-летней пациентки появилась возможность ходить
Лидия Михайловна...
Благодаря муромским врачам у 96-летней пациентки появилась возможность ходить
Лидия Михайловна упала на улице и сломала шейку бедра. Муромские врачи провели закрытый интрамедуллярный остеосинтез бедренной кости блокирующим стержнем. Это малоинвазивная операция, которая является малотравматичной для пациента.
В дальнейшем происходит быстрое восстановление опорной функции конечности. Сама операция длилась около часа. Об этом сообщает Минздрав Владимирской области.
Благодаря усилиям мультидисциплинарной бригады в составе врачей-травматологов, неврологов, кардиологов, врача-физиотерапевта послеоперационный период прошел успешно.
На четвертый день после операции с помощью ходунков Лидия Михайловна уже могла стоять. Женщину уже выписали домой под наблюдение врача-травматолога по месту жительства с рекомендациями по дальнейшей реабилитации. Её она сможет пройти в Муромской городской больнице № 2.
За прошлый год в Муромской ЦРБ было выполнено около 80 таких операций.
Фото: freepik.com