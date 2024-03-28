Благодаря муромским врачам у 96-летней пациентки появилась возможность ходить Лидия Михайловна...

Благодаря муромским врачам у 96-летней пациентки появилась возможность ходитьЛидия Михайловна упала на улице и сломала шейку бедра. Муромские врачи провели закрытый интрамедуллярный остеосинтез бедренной кости блокирующим стержнем. Это малоинвазивная операция, которая является малотравматичной для пациента.В дальнейшем происходит быстрое восстановление опорной функции конечности. Сама операция длилась около часа. Об этом сообщает Минздрав Владимирской области.Благодаря усилиям мультидисциплинарной бригады в составе врачей-травматологов, неврологов, кардиологов, врача-физиотерапевта послеоперационный период прошел успешно.На четвертый день после операции с помощью ходунков Лидия Михайловна уже могла стоять. Женщину уже выписали домой под наблюдение врача-травматолога по месту жительства с рекомендациями по дальнейшей реабилитации. Её она сможет пройти в Муромской городской больнице № 2.За прошлый год в Муромской ЦРБ было выполнено около 80 таких операций.Фото: freepik.com