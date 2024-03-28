На благоустройство Окского парка и набережной Мурома выделено 190 миллионов рублей
Окский парк и...
На благоустройство Окского парка и набережной Мурома выделено 190 миллионов рублей
Окский парк и набережную Мурома благоустроят. Подрядчики уже определены.
На работы выделено 190 миллионов рублей.
В парке появятся новые, мощеные дорожки, торговые павильоны, игровые зоны с веревочным городком, летняя эстрада, площадка для катка, гигантское шахматное поле. У входа заработают фонтаны. Убирать аттракционы из парка не будут.
Работы по благоустройству начнутся этой весной.