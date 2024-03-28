Подведены итоги работы терминалов за два месяца.

За январь-февраль 2024 года терминал Юрьевец во Владимирской области обработал 74,9 тысячи тонны грузов. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.В целом за два месяца на железной дороге обработали 928 тысячи тонн грузов, в том числе на терминале Тихорецкая Республики Татарстан — 104,8 тысячи тонн, Доскино Нижегородской области — 87,8 тысячи тонн, Котельнич Кировской области — 66,4 тысячи тонн, Чернушка Пермского края — 66,34 тысячи тонн.При этом клиенты через личный кабинет могут дистанционно воспользоваться услугами терминально-складского комплекса.