Об этом сообщают сотрудники пресс-службы регионального УФССП.

У компании «ОКТО» владимирские приставы арестовали семь автобусов. Об этом сообщают сотрудники пресс-службы региональной ФССП. По их словам, это не отразится на работе общественного транспорта.Бывший местный перевозчик лишился транспортных средств ввиду своих долгов перед своими сотрудниками на сумму около четырёх миллионов рублей. Администрация Владимира сообщает, что к ним не поступала информация об аресте имущества компании «ОКТО».Напомним, ранее перевозчик обслуживал маршруты № 7С, 11С, 15, 21C, 25, 26С, 28 и 56.