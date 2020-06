В Министерстве иностранных дел России считают фейковой новостью публикацию газеты The New York Times о причастности ГРУ к заказным убийствам американских солдат в Афганистане.

В Министерстве иностранных дел России считают фейковой новостью публикацию газеты The New York Times о причастности ГРУ к заказным убийствам американских солдат в Афганистане. Интеллектуальный уровень пропагандистов от американской разведки не позволяет придумать что-то лучше, чем подобная чушь, отметили в МИД. Кроме незатейливого вброса, отметили российские дипломаты, вряд ли что-то "можно ожидать от разведки, которая с треском провалила двадцатилетнюю войну в Афганистане".Американским налогоплательщикам стоит обратить внимание на работу самой американской разведки. Можно вспомнить еще многое, сказали в МИД, помимо причастности к наркотрафику, выплатах боевикам за проход транспортных караванов, откатах с контрактов на выполнение различных проектов.В МИД предположили, что американским разведчикам не хочется терять "левые" доходы от того, что Москва помогает запуску мирных переговоров между Кабулом и талибами.В свою очередь, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе считает, что "холодная война" продолжается попытками психологически надавить на российских дипломатов и помешать их работе. Это стандартная процедура американской контрразведки, уверен Орджоникидзе. "Держать, как они выражаются, off balance, то есть в состоянии неуверенности, страха", — пояснил замсекретаря Общественной палаты.Орджоникидзе уверен, что власти США назовут публикацию в NYT "частным делом" и откажутся реагировать. Он добавил, что американцы всегда понимают только противодействие, "когда им такое же устраивают в Москве, вот тогда они понимают и прекращают давление".По словам Орджоникидзе, частные издания в США, особенно New York Times, часто пишут "под диктовку ФБР". Особенно, когда дело касается российских дипломатов.В начале июня фракция республиканцев в конгрессе опубликовала доклад, в котором Россию обвиняют среди прочего в спонсорстве "Талибана" (запрещена в РФ). В МИД России назвали очередную инициативу республиканцев ужесточить санкции против Москвы "абсолютным хамством", пишет РИА Новости.