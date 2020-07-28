В ручей Безымянный сбросили стоки? Прокуратура области проверяет информацию о состоянии Безымянного ручья, вытекающего из озера Рукавское, что в микрорайоне Энергетик. В социальных сетях

В ручей Безымянный сбросили стоки? Прокуратура области проверяет информацию о состоянии Безымянного ручья, вытекающего из озера Рукавское, что в микрорайоне Энергетик. В социальных сетях пользователи опубликовали фото и видео, на которых заметно, что поверхность воды в ручье покрыта белой пеной. В публикации сообщалось, что от воды исходит неприятный мыльно-химический запах: Из трубы течёт вода белого