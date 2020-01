Президент США Дональд Трамп представил карту новых границ Палестины и Израиля, которые американская администрация намерена предложить властям этих государств.

Карту Трамп опубликовал на своей странице в Twitter, сообщив, что так, по его мнению, может выглядеть "будущее государство Палестина со столицей в некоторых частях Восточного Иерусалима".This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 января 2020 г.По замыслу американского президента он намерен предложить "сделку века", по палестино-израильскому урегулированию, в ходе которого предполагает создание двух государств: арабского со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейского. При этом, по задумке Трампа, Израиль должен согласиться на замораживание строительства поселений на палестинских территориях на четыре года.В свою очередь, палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по границам, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий и Восточным Иерусалимом в качестве столицы.Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей, напоминает РИА Новости.