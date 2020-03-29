В подразделениях по вопросам миграции Москвы будут предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции…

В подразделениях по вопросам миграции Москвы будут предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции. Эти меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии УВМ.Приём граждан Российской Федерации подразделениями по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве с 30 марта 2020 года будет осуществляться по предварительной записи посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru.Прием иностранных граждан и лиц без гражданства по вопросу продления срока временного пребывания на территории РФ будет осуществляться сотрудниками подразделений по вопросам миграции по предварительной записи по телефону Единой справочной службы г. Москвы: +7 (495) 777-77-77.УВМ ГУ МВД России по г. Москве