На доверчивых вкладчиках 61-летний руководитель кредитного потребительского кооператива заработал больше 700 миллионов рублей. Как сообщают в МВД России, бывшего председателя правления КПК

На доверчивых вкладчиках 61-летний руководитель кредитного потребительского кооператива заработал больше 700 миллионов рублей. Как сообщают в МВД России, бывшего председателя правления КПК обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, а также подозревают в преднамеренном банкротстве и легализации денежных средств. Предварительно установлено, что возглавляемая фигурантом организация действовала по принципу финансовой пирамиды. Гражданам предлагали сделать денежный вклад