Во Владимире прошли соревнования МЧС по ликвидации последствий ДТП среди пожарно-спасательных...

Во Владимире прошли соревнования МЧС по ликвидации последствий ДТП среди пожарно-спасательных подразделенийВсего - 8 команд, по четыре участника. Они должны были провести полный комплекс необходимых действий: обесточить горящее транспортное средство, освободить при помощи специнструмента пострадавших и оказать им первую помощь. А в конце потушить условное возгорание. Победителем стала вязниковская команда. Она представит Владимирскую область на следующем этапе соревнований в Центральном федеральном округе, который пройдет в апреле.Илья Коноров, замначальника отдела управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по Владимирской области:- Цели мероприятия - совершенствование профессионального уровня личного состава, обмен опытом и пропаганда знаний - достигнуты. Чемпионом соревнований третий год подряд стала команда третьего пожарно-спасательного отряда главного управления, показавшая лучшее время и набравшая меньшее количество штрафных балов.Читайте также:В Александрове в результате пожара спасателями МЧС эвакуировано 14 человек, из них 1 ребенокВ юго-западном районе Владимира сотрудники МЧС тушили пожар в магазине "Гастроном"Сотрудниками МЧС ликвидировано открытое горение в одном из автосервисов Владимира