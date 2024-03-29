Во Владимире прошли соревнования МЧС по ликвидации последствий ДТП среди пожарно-спасательных...
Во Владимире прошли соревнования МЧС по ликвидации последствий ДТП среди пожарно-спасательных подразделений
Всего - 8 команд, по четыре участника. Они должны были провести полный комплекс необходимых действий: обесточить горящее транспортное средство, освободить при помощи специнструмента пострадавших и оказать им первую помощь. А в конце потушить условное возгорание. Победителем стала вязниковская команда. Она представит Владимирскую область на следующем этапе соревнований в Центральном федеральном округе, который пройдет в апреле.
Илья Коноров, замначальника отдела управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по Владимирской области:
- Цели мероприятия - совершенствование профессионального уровня личного состава, обмен опытом и пропаганда знаний - достигнуты. Чемпионом соревнований третий год подряд стала команда третьего пожарно-спасательного отряда главного управления, показавшая лучшее время и набравшая меньшее количество штрафных балов.
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