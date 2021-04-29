С переломом костей таза, закрытой черепно-мозговой травмой и ссадинами лица её госпитализировали в больницу.

В Киржаче водитель иномарки сбил 8-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу с придомовой территории.Как уточнили в пресс-службе регионального ГИБДД, 28 апреля в 15:40 на улице Десантников ребенок выбежал на проезжую часть и попал под колёса Шкода Октавиа. За рулём немецкого автомобиля находился 48-летний мужчина.С переломом костей таза, закрытой черепно-мозговой травмой и ссадинами лица её госпитализировали в больницу.