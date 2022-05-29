Легковой автомобиль съехал с проезжей части и практически свалился в реку Ключевую на трассе М-7 в Гороховце. Людей и автомобиль спасли сотрудники МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства 29

Легковой автомобиль съехал с проезжей части и практически свалился в реку Ключевую на трассе М-7 в Гороховце. Людей и автомобиль спасли сотрудники МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства 29 мая. Машина, съехавшая в кювет, застряла на горке, скатывающейся в реку. Частично транспорт уже находился в воде. Находившиеся в ней три человека боялись пошелохнуться, чтобы автомобиль вместе