Очередным элементом глупости назвал член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич попытку властей Праги переложить вину за снос памятника маршалу Коневу в чешской столице на российскую сторону. А сенатор Сергей Цеков назвал войну с памятниками недостойной вещью.

"Очередным элементом глупости", который будет выглядеть смешно в том числе в глазах самих чехов, назвал член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич попытку властей Праги переложить вину за снос памятника маршалу Коневу в чешской столице на российскую сторону.Сенатор указал, что за всеми русофобскими решениями стоит целый ряд проблем, которые придется разрешать тем, у кого они есть."Монументальное доказательство великой борьбы советского народа с фашистской чумой спрятать не удастся. Да и памятники все не снесете", — заявил Клинцевич в интервью телеканалу "360". По его прогнозам, наступят времена, когда все снесенные памятники другим странам придется восстанавливать за свой счет.Другой российский сенатор, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя заявление главы района Прага-6 Ондржея Коларжа, заявил, что, этот чиновник, инициировав снос памятника, не достиг желаемого результата, а наоборот, вынужден оправдываться.Цеков назвал войну с памятниками "недостойной вещью". "Вообще человек, который не уважает свою историю, который не уважает деяния своих предшественников, — этот человек не заслуживает уважения как такового", — подчеркнул сенатор в беседе с RT.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявления главы района Прага-6 о подоплеке сноса находившегося там памятника советскому маршалу "грязной возней", не имеющей никакого отношения к праву.