Глава МВД России подчеркнул: «Объем изъятого наркотического средства позволил бы изготовить около ста пятидесяти тысяч разовых доз, что по ценам черного рынка составляет свыше ста миллионов рублей»...

Сегодня на заседании Государственного антинаркотического комитета Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев сообщил о пресечении деятельности группы, участники которой организовали производство наркотического средства мефедрон в условиях подпольных лабораторий.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из УВД по СЗАО г. Москвы задержаны трое подозреваемых.Возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ.В ходе обысков в двух арендованных домовладениях обнаружено оборудование, прекурсоры и наркотики (запрещенные вещества). Глава МВД России подчеркнул: «Объем изъятого наркотического средства позволил бы изготовить около ста пятидесяти тысяч разовых доз, что по ценам черного рынка составляет свыше ста миллионов рублей».В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается.Скачать видео