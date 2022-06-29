Смертельная авария произошла в Юрьев-Польском на улице 1 мая. 73-летний водитель Ford Fusion на пешеходном переходе насмерть сбил 16-летнюю девушку вечером 28 июня. Авария произошла примерно в 21:00

Смертельная авария произошла в Юрьев-Польском на улице 1 мая. 73-летний водитель Ford Fusion на пешеходном переходе насмерть сбил 16-летнюю девушку вечером 28 июня. Авария произошла примерно в 21:00 напротив детского сада. По предварительной информации ГИБДД, 73-летний водитель Ford Fusion допустил наезд на 16-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм школьница скончалась