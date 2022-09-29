Студенты владимирских техникумов, колледжей и училищ присоединились ко Всероссийскому праздничному...

Студенты владимирских техникумов, колледжей и училищ присоединились ко Всероссийскому праздничному флешмобу. В предстоящее воскресенье, 2 октября в стране впервые отметят День среднего профессионального образования.Учащимся предложили воссоздать сюжеты знаменитых снимков, картин, иллюстраций и кинофильмов и опубликовать их под хэштегами в социальных сетях. Студенты к делу подошли ответственно. В основном вдохновлялись творчеством советских художников-соцреалистов. Некоторые "копии" почти не отличить от оригиналов. Учащиеся Владимирского экономико-технологического колледжа решили воссоздать небольшой фрагмент музыкальной комедии "Карнавальная ночь". Трогательный танец официанток в доме культуры, где готовятся отмечать Новый год. Хореография и костюмы - точь-в-точь.