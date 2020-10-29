Подозреваемые организовали колл-центр, откуда звонили потенциальным жертвам и представлялись сотрудниками службы безопасности банка...
«Сотрудники московской полиции задержали подозреваемых в организации преступного сообщества, занимавшегося хищением денежных средств с банковских счетов граждан.
Предварительно установлено, что злоумышленники организовали колл-центр, откуда звонили потенциальным жертвам и представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Выясняя у клиентов конфиденциальную информацию, они получали доступ к их счетам и совершали покупки дорогостоящей цифровой техники в интернет-магазинах, которую затем сбывали. Заказы оформлялись на соучастников, заранее подобранных организаторами сообщества.
На криминальную схему оперативники вышли в ходе работы по заявлению гражданки, сообщившей о хищении с ее банковских счетов более 2,8 млн рублей. По факту кражи следователем Управления внутренних дел по Юго-Западному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве было возбуждено уголовное дело. Сотрудники установили двоих подозреваемых – курьеров, на которых, по версии следствия, оформлялись заказы, оплаченные банковскими картами потерпевшей. Один из них был задержан с поличным при попытке получения товара. В городском округе Красногорск Московской области оперативники задержали его предполагаемого соучастника и 10 курьеров.
Позже был задержан еще один подозреваемый, который, предположительно, занимался распределением заказов между курьерами, контролем передачи товара на сбыт, переводом денежных средств в криптовалюту. В отношении всех 13 фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По предварительным данным, подозреваемые оформили свыше 420 заказов техники, совершив более 70 хищений. По всем фактам возбуждены уголовные дела.
В отношении организаторов преступного сообщества Следственной частью Главного следственного управления столичной полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех участников противоправной деятельности», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
МВД России выражает благодарность сотрудникам служб безопасности ПАО Сбербанк, Банка ВТБ (ПАО) и ООО «Сеть Связной» за оказанное содействие.
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