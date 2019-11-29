Почти 90 процентов белорусов выступают за союзнические отношения с Россией - такие данные, согласно масштабному опросу, приводит Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО.

Почти 90 процентов белорусов выступают за союзнические отношения с Россией — такие данные, согласно масштабному опросу, приводит Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО.В ходе исследования было совершено более семи тысяч звонков, собрано пятьсот полных анкет. В опросе приняли участие все регионы Белоруссии.57,6 процента белорусов считают наиболее приемлемыми с Россией союзнические отношения. 31,8 процента выступают за партнерские. 10,2 процента отдают предпочтение нейтральным. Только 0,2 процента придерживаются мнения о том, что отношения Москвы и Минска должны быть враждебными. Такое же число опрошенных белорусов затруднились ответить на вопрос об отношении к России.21,4 процента рассказали, что бывают на территории Российской Федерации несколько раз в год. 55,4 процента либо вовсе не посещают страну-соседку, либо бывают один раз в год. 23,2 процента опрошенных рассказали, что никогда в жизни не были в России.Большая часть участников опроса (67 процентов) не видят никакого целенаправленного влияния России на последнюю избирательную кампанию в Белоруссии. 30,8 процента признались, что не могут оценить, есть влияние или нет, сообщает "Коммерсантъ".Ранее на площадке Хельсинкской комиссии Конгресса прошли слушания о вмешательстве России в дела Белоруссии. Четыре эксперта предложили разные инструменты по освобождению Минска от влияния Москвы.