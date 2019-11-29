Успешное будущее и личностный рост - все это обещали своим клиентам в одном из центров психологических тренингов в Москве. Его организаторы сейчас задержаны. Работали без лицензии, но успели собрать с участников почти 20 миллионов рублей.

Успешное будущее и личностный рост — все это обещали своим клиентам в одном из центров психологических тренингов в Москве. Его организаторы сейчас задержаны. Работали без лицензии, но успели собрать с участников почти 20 миллионов рублей.- Делаете глубокий вдох, задерживаете дыхание, медленный выдох.Вот она — мастер психологических манипуляций Татьяна Погосова. Управляет мышлением, конструирует будущее. Обещает благоденствие всем, кто внес деньги на ее счет. Зал полон. Тренинг с элементами гипноза и повторяющимися мантрами.- Чтобы люди поняли, для чего они просыпаются по утрам, зачем им дети, зачем они вообще их рожали, для этого нужны специалисты вроде меня.На этом желании людей — понять, чтобы стать успешными — опытные манипуляторы заработали 19 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности."Без соответствующей лицензии на образовательную деятельность они организовали тренинговый центр", — сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.Методы работы подобных контор схожи с тоталитарными сектами: вовлечение большего количества сторонников, создание финансовой пирамиды. В группе риска молодые неокрепшие умы.К чему приводят подобные занятия с коучами, понятно из массовых заявлений в полицию. Люди теряют не только деньги, но и рассудок, и память."Они должны были сесть на корточки, убрать руки за спину, и их сексуально домогались", — рассказывает Елена Мяскова.А вот тренинги личностного роста, где участникам для упрощения психологической обработки в обеды добавляли наркотические вещества.- Анализ показал наличие в крови амфетаминов.Жертвы такой терапии впадали в экстаз. Однако эйфория длилась недолго. Отрезвление приходило вместе с пустеющим кошельком и растраченным здоровьем.