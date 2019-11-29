Рефинансировать ипотечный кредит другого банка можно от 9% годовых.

Сбербанк снижает на 0,5% ставки рефинансирования ипотечных кредитов других банков, сообщили в пресс-службе кредитной организации."С 29 ноября 2019 года рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 9% годовых", - рассказали в пресс-службе.Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели.Ранее Сбербанк уже снизил ставки на 0,3 п.п. на покупку готового жилья и на 0,4 п.п. на жилье в новостройках. В шести регионах снижение составило 0,6 п.п.: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Новосибирская область. Приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,5%, квартиру на вторичном рынке - от 8,5%.