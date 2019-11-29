После ДТП в Доминикане в больнице остается 21 россиянин: девять из них - в интенсивной терапии, остальные под наблюдением врачей.

Туроператор Anex Tour сообщил, что после ДТП в Доминикане в больнице остается 21 россиянин: девять из них — в интенсивной терапии, остальные под наблюдением врачей.Те, кто выписан из больниц, обеспечены жильем и питанием, передает РИА Новости.26 ноября по дороге в аэропорт автобус с россиянами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся​​​. В момент ДТП в салоне находились 39 туристов, два гида и водитель автобуса. Погибших нет.В турагентстве напомнили, что семь попавших в ДТП россиян улетели на родину в тот же день. Еще восемь человек возвращаются в Россию 30 ноября, остальные 1 декабря и позднее.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила всех, кто моментально откликнулся и предложил помощь пострадавшим."Мы получили большое количество звонков, предложений о помощи от российского гражданского общества. Надо отдать должное и тем российским гражданам, общественным деятелям, которые моментально откликнулись, не столько откликнулись, сколько инициативно заявили о возможности оказать помощь пострадавшим. Одним из них был доктор Рошаль", — рассказала Захарова журналистам. Прямую трансляцию брифинга вели телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu.Пока нет ответа на вопрос, что стало причиной данного ДТП. Доминикана находится на пятом месте по числу таких происшествий в мире.