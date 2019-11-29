В пробах бутилированной питьевой воды «Покров вода «Люкс» выявлено несоответствие продукции требованиям по микробиологическим показателям.

В пробах бутилированнойпитьевой воды «Покров вода «Люкс» выявлено несоответствие продукции требованиям по микробиологическим показателям (обнаружены бактерии группы кишечной палочки).Продукция ООО «ПОКРОВ-ВОДА» из поселка Вольгинский Петушинского района объемом около 800 литров была арестована, выдано предписание о приостановлении действия декларации о соответствии продукции. Решением Арбитражного суда Москвы назначен штраф 300 000 рублей с конфискацией ранее арестованной продукции, сообщил сайт УправленияИнформация была направленав Управление Роспотребнадзора по Владимирской области для проведения контроля по месту производства некачественной продукции.