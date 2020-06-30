15 июля в 10:00 (UTC+3) «Ростелеком» подведет итоги IX конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Церемония пройдет в режиме онлайн. Трансляция будет вестись из двух

15 июля в 10:00 (UTC+3) «Ростелеком» подведет итоги IX конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Церемония пройдет в режиме онлайн. Трансляция будет вестись из двух телестудий в Москве, развернутых в офисах «Ростелекома» и партнера конкурса — дочерней компании NEC. Присоединиться к мероприятию можно на официальном сайте проекта www.smi.rt.ru. Все призеры конкурса получат