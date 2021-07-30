Сигнал о возгорании поступил накануне в 16-13 из поселка Бавлены Кольчугинского района.

Сигнал о возгорании поступил накануне в 16-13 из поселка Бавлены Кольчугинского района.На момент прибытия наблюдалось сильное задымление. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться на соседний жилом дом и ликвидировали пожар на площади 80 кв. м., сообщила пресс-сдужба МЧС по Владимирской области.В результате пожара пострадало имущество и внутренняя отделка дома. Погибших пострадавших нет. На пожар привлекалось 4 единицы техники, 14 человек личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара