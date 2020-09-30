- Старт отопительного сезона в областном центре. Когда закончатся работы на улице Чайковского?

- Старт отопительного сезона в областном центре. Когда закончатся работы на улице Чайковского?- Какими будут школы будущего? В Муромском районе появились новые "Точки роста".- И сталкеры пост-апокалипсиса. Что заставляет людей искать романтику в промзонах Владимира?Итоги среды корреспонденты «Вестей» подведут в 21.05 на канале «Россия». Не пропустите!