Соответствующее распоряжение 27 ноября подписал и.о. губернатора Александр Ремига.
На должность директора территориального фонда обязательного медицинского страхования назначена Татьяна Аннина. С 1 декабря она приступает к исполнению новых обязанностей. Соответствующее распоряжение
27 ноября подписал и.о. губернатора Александр Ремига.
Татьяна Аннина прошла собеседование с руководством Федерального Фонда ОМС и ее кандидатура была
одобрена. Татьяна Юрьевна работала аудитором и инспектором
в Счетной палате Владимирской области
, замдиректора департамента здравоохранения по экономическим вопросам, последнее время занимала должность директора филиала крупнейшей страховой медицинской компании.
Напомним, предыдущий руководитель территориального фонда подал в отставку в октябре. На этой должности он проработал около полугода.