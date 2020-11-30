Соответствующее распоряжение 27 ноября подписал и.о. губернатора Александр Ремига.

На должность директора территориального фонда обязательного медицинского страхования назначена Татьяна Аннина. С 1 декабря она приступает к исполнению новых обязанностей. Соответствующее распоряжение27 ноября подписал и.о. губернатора Александр Ремига.Татьяна Аннина прошла собеседование с руководством Федерального Фонда ОМС и ее кандидатура былаодобрена. Татьяна Юрьевна работала аудитором и инспекторомв Счетной палате Владимирской области, замдиректора департамента здравоохранения по экономическим вопросам, последнее время занимала должность директора филиала крупнейшей страховой медицинской компании.Напомним, предыдущий руководитель территориального фонда подал в отставку в октябре. На этой должности он проработал около полугода.