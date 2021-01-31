В условиях, когда на территории региона в течение нескольких дней держались плюсовые температуры, прочность льда снизилась.

30 января в городе Суздале, на реке Каменке, состоялся совместный профилактический рейд. Участие в нём приняли сотрудники Главного управления МЧС России по Владимирской области, пожарно-спасательного гарнизона города Суздаля, государственной инспекции по маломерным судам, представители полиции, органов местного самоуправления и инспекции административно-технического надзора.Цель профилактического рейда – пресечение фактов нарушения правил безопасности людей на водных объектах, в частности, недопущение выезда на лёд гужевых повозок и снегоходов. В условиях, когда на территории региона в течение нескольких дней держались плюсовые температуры, прочность льда снизилась, он стал более рыхлым. В связи с этим выход на лёд в настоящее время представляет собой смертельную опасность.Как отмечают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Владимирской области, в Суздале нередки случаи, когда в развлекательных целях осуществляется выезд на лёд Каменки на снегоходах и гужевом транспорте в нарушение требований безопасности людей на водных объектах. В ходе профилактического рейда было выявлено и пресечено нарушений правил безопасности – выезда на лёд гужевой повозки, на владельца был составлен административный протокол. Также было выявлено нарушение касаемо эксплуатации на льду снегохода. На владельца так же составлен административный протокол. Кроме того, со всеми отдыхающими сотрудники провели беседы о необходимости соблюдения правил безопасности на водных объектах.Фото: Главное управление МЧС России по Владимирской области