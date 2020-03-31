Ограничение передвижения граждан ввела Ленинградская область для усиления мер противодействия распространения коронавируса COVID-19. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ввел ограничения на выезд за пределы района проживания. Исключение делается только для тех, кто указан в президентском указе N206 от 25 марта.

Ограничение передвижения граждан ввела Ленинградская область для усиления мер противодействия распространения коронавируса COVID-19. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ввел ограничения на выезд за пределы района проживания. Исключение делается только для тех, кто указан в президентском указе N206 от 25 марта.Это работники непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных учреждений, а также те, кто занимается поставкой продуктов питания для населения и учреждений, а также выполняющие неотложные работы сотрудники, перечисляет ТАСС.Работающим, подчеркнул Ленинградский губернатор, надо при передвижении иметь при себе два обязательных документа. Это паспорт и справка от предприятия о том, что они трудятся на предприятии, работа которого разрешена.Остальным гражданам надо иметь только удостоверение личности и документ, подтверждающий регистрацию."Условно говоря, — привел пример Александр Дрозденко, — жители Киришского района имеют право до особого распоряжения передвигаться в границах Киришского района и не более того, если на то нет особых причин".На 30 марта 2020 года в России официально зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом. Девять пациентов от коронавирусной инфекции скончались. Уже 66 человек выздоровели. Большая часть заболевших приходится на Москву, поскольку именно в аэропорт Шереметьево чаще всего возвращаются туристы после посещения других стран. В российской столице отмечается 1226 случаев заражения COVID-19. Вся информация о распространении коронавируса и борьбе с его распространением публикуется на официальном сайте стопкоронавирус.рф.