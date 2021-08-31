В этом году в семье Буяровых в первый класс идет дочь София, в 9 класс переходит дочь Валерия...

Накануне Дня знаний и в рамках акции «Помоги пойти учиться» полицейские и общественники навестили многодетную семью Буяровых.Глава семьи – Олег Буяров больше 20 лет служит участковым уполномоченным полиции ОМВД по району Ивановское, супруга Елена – обеспечивает быт семьи.В этом году в семье Буяровых в первый класс идет дочь София, в 9 класс переходит дочь Валерия.Поздравить детей с наступающим Днем знаний приехали помощник начальника УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве, подполковник внутренней службы Михаил Попов, председатель Общественного совета при УВД по ВАО Антон Петров и член Общественного совета Антон Акишин.Михаил Попов и общественники вручили детям школьные принадлежности для полноценной подготовки к началу нового учебного года и пожелали детям интересной учебы, побольше положительных оценок, всегда слушаться родителей и педагогов, проявлять любознательность и быть честными в учебе.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73