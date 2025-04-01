В Судогде снесут аварийный дом №5 на улице Ленина. Такое решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в местной администрации. Напомним, стена этого дома обрушалась

В Судогде снесут аварийный дом №5 на улице Ленина. Такое решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в местной администрации. Напомним, стена этого дома обрушалась уже дважды. В последний раз это произошло 30 января. И хотя дом стоит прямо на центральной улице, чудом обошлось без пострадавших. Съемочная группа «Шестого канала» выезжала на место.