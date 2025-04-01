21-летнего срочника Игната Василькина похоронили сегодня на городском кладбище Юрьев-Польского. Солдата долгое время искала его мама. За месяц до дембеля ей пришло извещение о пропаже сына.

21-летнего срочника Игната Василькина похоронили сегодня на городском кладбище Юрьев-Польского. Солдата долгое время искала его мама. За месяц до дембеля ей пришло извещение о пропаже сына. «Шестой канал» осенью общался с Людмилой Заботиной, матерью погибшего. Она рассказывала, что в мае срочники были направлены в Курскую область, где находились до сентября. А потом, по ее словам,