Владимирскую областную федерацию дзюдо возглавил Алексей Говырин. Такое решение приняли на конференции федерации 31 января. Алексей Говырин, депутат Госдумы от Владимирской области

Владимирскую областную федерацию дзюдо возглавил Алексей Говырин. Такое решение приняли на конференции федерации 31 января. Алексей Говырин, депутат Госдумы от Владимирской области Владимирская область — спортивный регион, и развитию спорта у нас уделяется большое внимание, в том числе и лично Губернатором Александром Авдеевым. Есть свои традиции, достижения и у дзюдоистов. Эти традиции будем сохранять и