Застройщик их дома был признан банкротом в январе 2025 года.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел встречу с инициативной группой граждан, участниками долевого строительства ООО «Капитал-Строй». Застройщик их дома был признан банкротом в январе 2025 года. Теперь дольщики дома №2а на улице Северной ждут разрешения их квартирного вопроса.«Мы с Фондом развития территорий и прокуратурой добивались этого судебного решения с 2022 года», — отметил губернатор.Банкротство компании открывает возможности для восстановления прав дольщиков, включая возможность завершения строительства объекта при 51% его готовности до 31 декабря 2026 года. Инициативной группе была представлена дорожная карта для дальнейшего решения проблемы.