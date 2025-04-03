Они будут действовать с 1 апреля по 10 июня.

С 1 апреля по 10 июня во Владимирской области вводятся временные ограничения на рыбалку в связи с периодом нереста. В Отделе государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов региона рассказали, что в указанный период запрещена добыча рыбы всеми орудиями вылова, за исключением одной поплавочной или донной удочки.Разрешено рыбачить с берега, используя не более двух крючков на одного гражданина вне мест нереста.На водоемах округа определены четыре нерестовых участка: заводь у села Благовещенское на реке Ушна, пойма реки Оки у села Польцо, затон Бельский на левом берегу Оки и пойма реки Ока в районе села Боровицы и деревни Борок.В Отделе государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов