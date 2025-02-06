Не только пожарные извещатели спасли жизни матери и двум ее детям, живущим в деревне Высоково Судогодского района. В МЧС обратился отец семейства и рассказал, что фельдшер скорой помощи из

Не только пожарные извещатели спасли жизни матери и двум ее детям, живущим в деревне Высоково Судогодского района. В МЧС обратился отец семейства и рассказал, что фельдшер скорой помощи из Владимира Роман Вицинский помог его родным выбраться со второго этажа пылающего дома. Эту историю рассказали в пресс-службе ведомства. Большая семья живет в частном двухэтажном доме. Пожар