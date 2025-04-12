Жители деревни Нефёдовка Кольчугинского района спустя 20 лет добились огласки проблемы единственной местной дороги. Она грунтовая, и во время осадков ее сильно размывает. В вязкой грязи

Жители деревни Нефёдовка Кольчугинского района спустя 20 лет добились огласки проблемы единственной местной дороги. Она грунтовая, и во время осадков ее сильно размывает. В вязкой грязи застряют машины жителей деревни и автомобили сокрой помощи. На сообщения людей в соцсетях обратил внимание Следком России. Из поста в сообществе «Кольчугино» во «ВКонтакте» Хотелось бы рассказать о серьёзной