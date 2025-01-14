В присвоении почти двух миллионов рублей обвиняют 58-летнего председателя и 43-летнего главбуха ТСЖ, управляющего домом во Фрунзенском районе. Следствие установило, что обвиняемые крали

В присвоении почти двух миллионов рублей обвиняют 58-летнего председателя и 43-летнего главбуха ТСЖ, управляющего домом во Фрунзенском районе. Следствие установило, что обвиняемые крали деньги со счета ТСЖ с января 2019 года. Как уточняют в прокуратуре, фигуранты снимали средства, предназначенные для оплаты коммунальных услуг. Прекратилось все это в марте 2021. За это время обвиняемые присвоили себе