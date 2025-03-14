Тихая, атмосферная жизнь природы, пронизанная теплотой южного берега. Именно так можно охарактеризовать работы художника Михаила Алисова. Выставка, посвященная автору многочисленных

Тихая, атмосферная жизнь природы, пронизанная теплотой южного берега. Именно так можно охарактеризовать работы художника Михаила Алисова. Выставка, посвященная автору многочисленных пейзажей, под названием «Лучший ученик Айвазовского», открылась во владимирских Палатах. Буквально по крупицам кураторы собрали 39 работ. Некогда утерянный автор вновь обрел признание благодаря нижегородскому исследователю, которая занималась творчеством Владимира Алисова. Татьяна Меркулова, заведующая сектором