Зооволонтеры Гусь-Хрустального пожаловались на муниципальный приют «Друзья». По словам защитников животных, руководство места содержания бездомных собак и кошек отказываются от

Зооволонтеры Гусь-Хрустального пожаловались на муниципальный приют «Друзья». По словам защитников животных, руководство места содержания бездомных собак и кошек отказываются от бесплатных кормов и требуют денег за передержки. Отметим, что жалоба поступила от бывшего руководителя городского приюта Светланы Климовой, которая сейчас является координатором Благотворительного фонда «Бруно». Как уверяет Светлана, ее организация хотела бесплатно привезти животным две