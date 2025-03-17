Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

В Александрове Владимирской области произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом. Стало известно, что количество пострадавших выросло . Согласно информации регионального управления МВД, один из пострадавших, водитель легковушки — был госпитализирован. Пятеро пассажиров автобуса, среди которых трое несовершеннолетних — получили амбулаторное лечение.Ранее сообщалось о четырех пострадавших. Обстоятельства происшествия уточняются.Напомним, ранее мы писали, что