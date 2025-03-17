Рождественские посиделки закончились жестоким избиением. 48-летнего жителя Александрова обвиняют в покушении на убийство, сообщили в Следкоме области. Преступление произошло 7 января этого

Рождественские посиделки закончились жестоким избиением. 48-летнего жителя Александрова обвиняют в покушении на убийство, сообщили в Следкоме области. Преступление произошло 7 января этого года. Злоумышленник возвращался домой. В подъезде он встретил 65-летнего соседа, который пригласил его к себе в квартиру, чтобы отметить Рождество. Из пресс-релиза прокуратуры области В ходе распития спиртного обвиняемый по надуманному поводу, необоснованно