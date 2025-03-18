Согласно действующему законодательству, размещение магазинов ритуальных услуг в жилых домах запрещено.

В Собинском районе Владимирской области по инициативе прокуратуры направлен иск в суд с требованием прекратить деятельность по продаже ритуальной продукции в жилом доме. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Индивидуальный предприниматель использует помещение в многоквартирном доме Лакинска для торговли гробами и венками, а также предоставляет ритуальные услуги. Согласно действующему законодательству, размещение магазинов ритуальных услуг в жилых домах запрещено.Напомним, ранее мы писали, что