16-летний Арсений Голубев учится во Владимирском областном музыкальном колледже. Недавно студент получил престижную награду – грант Президента Российской Федерации, сообщили в

16-летний Арсений Голубев учится во Владимирском областном музыкальном колледже. Недавно студент получил престижную награду – грант Президента Российской Федерации, сообщили в региональном минкульте. В колледже Арсений Голубев осваивает специальность «Инструменты народного оркестра». До этого он обучался в Детской школе искусств им.В.А. Ширшиковой в поселке Садовый. Помимо гранта, Арсений имеет и другие победы. Он не раз