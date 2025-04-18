С начала года более тысячи абонентов «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях подключили образовательную платформу «Лицей».

С начала года более тысячи абонентов «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях подключили образовательную платформу «Лицей». Это на 15 % пользователей больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом эксперты компании, опираясь на опыт прошлых лет, уверены, что пик популярности ждет приложение в апреле и мае, когда настанет самый горячий период подготовки к выпускным экзаменам.«Лицей» предоставляет качественный образовательный контент для учеников 1–11 классов, позволяя учиться онлайн по программе, соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Платформа помогает школьникам восполнить пробелы в знаниях, используя современные технологии. Здесь пользователи найдут не только лекции от лучших преподавателей страны, но и получат доступ к различным виртуальным тренажерам, онлайн-мастер-классам, интерактивным заданиям и другому. Я сам не раз обращался к контенту "Лицея”, когда помогал своим детям выполнять домашние задания. Убедился: информация в игровом и цифровом форматахусваивается гораздо лучше».Елена Хабарова, мама ученика 9 класса, городВладимир:«Сын начал заниматься на платформе "Лицей” несколько месяцев назад. Очень важно, что материалыздесь подаются понятно и структурированно, а интерактивные задания помогают закрепить знания. И я уже вижу результаты. Особенно радует, что ребенок теперь может самостоятельно разбирать сложные темы и готовиться к экзаменам без дополнительных репетиторов. Это удобно, доступно и, главное, эффективно!»На платформе «Ростелеком Лицей» собрано большое количество курсов, выходящих за рамки школьной программы. Так, в преддверии «Диктанта Победы» запущен бесплатный тематический видеокурс, рассчитанный на подготовку и юных, и взрослых участников акции. Причем, до 15 мая он доступен даже незарегистрированным пользователям.Подробная информация о возможностях, которые предоставляет сервис, размещена на официальномРеклама. ПАО . ИНН 7707049388.