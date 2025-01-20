На пробежку в костюмах сказочных героев. В Центральном парке прошел традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек. По подсчетам властей, около 600 владимирцев вместе с семьями, друзьями и

На пробежку в костюмах сказочных героев. В Центральном парке прошел традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек. По подсчетам властей, около 600 владимирцев вместе с семьями, друзьями и животными собрались не только поднять себе и остальным настроение, но и немного позаниматься физкультурой — преодолеть трассу в 300 метров. В 2025 году забег проходит в тринадцатый раз.