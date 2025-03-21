Таблетки МДМА, марихуана, гашиш и ЛСД – чего только не нашли оперативники в машине у жителя Коврова. 39-летнего мужчину задержали в середине марта сотрудники ФСБ области и МВД «Ковровский».

Таблетки МДМА, марихуана, гашиш и ЛСД – чего только не нашли оперативники в машине у жителя Коврова. 39-летнего мужчину задержали в середине марта сотрудники ФСБ области и МВД «Ковровский». По версии следствия, в марте злоумышленник закупил оптовые партии наркотиков для дальнейшей продажи. В машине у ковровчанина обнаружили 36 граммов марихуаны, 43 таблетки МДМА массой 18,5 граммов,