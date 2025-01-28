Свалку в лесу в муниципальном образовании Небыловское заметил местный житель. Обеспокоенный мужчина обратился в природоохранную прокуратуру. В надзорном ведомстве установили, что

Свалку в лесу в муниципальном образовании Небыловское заметил местный житель. Обеспокоенный мужчина обратился в природоохранную прокуратуру. В надзорном ведомстве установили, что захламленный участок располагается на территории Юрьев-Польского участкового лесничества. Площадь свалки – больше 1 500 квадратных метров. Из пресс-релиза прокуратуры области Исполнительным органом государственной власти Владимирской области, осуществляющим полномочия в сфере лесных отношений, является Министерство