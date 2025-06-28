Всего таких полисов ОСАГО было оформлено 8,3 млн

В январе-марте 2025 года стоимость классического полиса ОСАГО для обычных автомобилистов составила 6,9 тыс. рублей, что на 5,1% ниже аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков». Всего же в I квартале текущего года было оформлено 8,3 млн таких полисов «автогражданки».Ещё более 1,5 млн классических полисов ОСАГО пришлось на остальные категории страхователей (общественный транспорт, представители бизнеса и так далее).Также за рассматриваемый период заключено около 0,9 млн краткосрочных договоров ОСАГО. Средняя стоимость «коротких» полисов составила 306 руб. При этом краткосрочные полисы пользуются наибольшим спросом среди таксистов (на них приходится 98,7% договоров средней продолжительностью 2,8 дня). В среднем таксисты в I квартале 2025 года покупали ОСАГО за 272 рубля на два дня.Что касается средней выплаты по «классическим» договорам ОСАГО, она выросла на треть г/г на фоне удорожания запчастей и составила 105,3 тыс. рублей. Средний коэффициент комбинированной убыточности (ККУ) страховщиков ОСАГО по итогам I квартала 2025 г. составил 85,5%.Также в обзоре Банка России отмечается, что количество жалоб на страховщиков в I квартале 2025 года снизилось на 44,6% г/г – в значительной степени за счет сокращения числа шаблонных жалоб на несогласие с коэффициентом бонус-малус по ОСАГО.Напомним, ранее президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев рассказал, что важным отличием I квартала 2025 года стали регионы-лидеры по темпу роста количества заключенных договоров ОСАГО.В топ-10 вошли все семь субъектов Северо-Кавказского федерального округа, в регионах которого традиционно наблюдались проблемы, связанные с обязательной «автогражданкой».Глава РСА пояснил, что эти данные могут свидетельствовать о положительной динамике и возможных улучшениях ситуации в этих регионах.