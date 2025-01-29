Свалка заняла площадь в 1 500 м².

Владимирская природоохранная прокуратура провела проверку по обращению жителя Юрьев-Польского района и обнаружила свалку площадью 1 500 м² на территории лесфонда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.После выяснения, что захламленный участок находится в ведении Министерства лесного хозяйства, прокурор направил иск в Юрьев-Польский районный суд с требованием ликвидировать несанкционированное место складирования отходов.Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.