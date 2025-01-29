Иностранцы не собирались проживать по указанному адресу.

В Меленковском районе Владимирской области прокуратура направила в суд дело местного жителя, который фиктивно зарегистрировал двух граждан Узбекистана у себя дома в деревне Славцево. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.В ноябре 2024 года мужчина согласился на просьбу знакомого зарегистрировать родственников, несмотря на то, что иностранцы не собирались проживать по указанному адресу.Регистрация была проведена через многофункциональный центр. Фигурант полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Напомним, ранее мы писали, что